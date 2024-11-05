ISW: РФ почала масштабну дискредитацію перемоги Санду на виборах

Російські та прокремлівські діячі розпочали 4 листопада інформаційну операцію з дискредитації перемоги чинної президентки Молдови Маї Санду на президентських виборах. ﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Центральна виборча комісія Молдови (ЦВК) підтвердила 4 листопада, що Санду набрала 55,35% голосів, перемігши дружнього Кремлю опонента Олександра Стояногло. Численні світові лідери привітали Санду 3 і 4 листопада, а міжнародні спостерігачі за виборами в основному схвально оцінили проведення виборів, попри спроби Росії вплинути на їх результати.

Проросійські опозиційні партії та посадові особи намагалися дискредитувати перемогу Санду: Молдовська соціалістична партія назвала її "нелегітимним президентом"; пов'язаний з Кремлем молдовський олігарх Ілан Шор заявив російському державному телеканалу "Россия-24", що молдовська опозиція має "докази" масових фальсифікацій на користь Санду; а прокремлівський колишній президент Молдови Ігор Додон заявив кремлівському інформаційному агентству "ТАСС", що Санду перемогла лише завдяки голосам молдовської діаспори.

Російський інформаційний простір, включно з російськими мілблогерами, повторив слова проросійської молдовської опозиції про те, що молдовські вибори контролюються "європейськими бюрократами" і що молдавани не мають жодного впливу на результат виборів.

ISW раніше повідомляв про систематичні зусилля Росії щодо втручання у вибори в Молдові з метою зірвати проведення референдуму про вступ Молдови до Європейського Союзу (ЄС) і перемогу Санду.

Ключові висновки ISW за 4 листопада