ISW: РФ начала масштабную дискредитацию победы Санду на выборах

Российские и прокремлевские деятели начали 4 ноября информационную операцию по дискредитации победы действующего президента Молдовы Майи Санду на президентских выборах.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) подтвердила 4 ноября, что Санду набрала 55,35% голосов, победив дружественного Кремлю оппонента Александра Стояногло. Многочисленные мировые лидеры поздравили Санду 3 и 4 ноября, а международные наблюдатели за выборами в основном одобрительно оценили проведение выборов, несмотря на попытки России повлиять на их результаты.

Пророссийские оппозиционные партии и должностные лица пытались дискредитировать победу Санду: Молдавская социалистическая партия назвала ее "нелегитимным президентом"; связанный с Кремлем молдавский олигарх Илан Шор заявил российскому государственному телеканалу "Россия-24", что молдавская оппозиция имеет "доказательства" массовых фальсификаций в пользу Санду; а прокремлевский бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил кремлевскому информационному агентству "ТАСС", что Санду победила только благодаря голосам молдавской диаспоры.

Российское информационное пространство, включая российских милблогеров, повторило слова пророссийской молдавской оппозиции о том, что молдавские выборы контролируются "европейскими бюрократами" и что молдаване не имеют никакого влияния на результат выборов.

ISW ранее сообщал о систематических усилиях России по вмешательству в выборы в Молдове с целью сорвать проведение референдума о вступлении Молдовы в Европейский Союз (ЕС) и победу Санду.

Ключевые выводы ISW за 4 ноября