Гарріс і Трамп виступили з останніми промовами у Пенсильванії напередодні дня голосування

Віцепрезидентка США Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп 4 листопада виступили з останніми промовами перед виборцями в одній і тій же частині Пенсильванії – одного з семи так званих штатів, які, як очікується, вирішать долю президентських виборів у США, повідомляє Радіо Свобода.

Обидва кандидати з’явилися приблизно в один і той же час у двох невеликих містах на південному сході Пенсильванії – Редінгу та Аллентауні – за день до виборів 5 листопада.

"Якщо ми виграємо у Пенсильванії, ми виграємо все" , – сказав Трамп, кандидат від республіканців, виступаючи в Редінгу.

Демократка Гарріс провела свій власний захід приблизно на пів години пізніше і приблизно за 50 кілометрів від свого опонента в Аллентауні.

Південно-східна Пенсильванія є домом для тисяч латиноамериканців, включаючи значну кількість пуерториканців. Гарріс націлився на латиноамериканських виборців після того, як комік пожартував про Пуерто-Рико як про "плавучий острів сміття" під час заходу Трампа минулих вихідних.

"Я стою тут і пишаюся своєю давньою прихильністю до Пуерто-Рико та її народу, і я буду президентом для всіх американців" , – сказала Гарріс.

І Гарріс, і Трамп протягом усієї кампанії робили все можливе, щоб отримати 19 голосів у Колегії виборників від Пенсильванії, які Гарріс повинна отримати, щоб утримати так звану "блакитну стіну" демократів разом з Мічиганом і Вісконсином. Завоювання цих трьох штатів разом з усіма тими, які, як очікується, обиратимуть або схилятимуться до демократів, є її найкращим шляхом до необхідних 270 голосів у Колегії виборників.

Окрім Аллентауна, Гарріс відвідала Скрентон, штат Пенсильванія – батьківщину президента Джо Байдена – і мала зупинитися в Редінгу перед тим, як завершити свій візит пізно ввечері мітингом у Філадельфії, на якому мали виступити Леді Гага і Опра Вінфрі.

Трамп розпочав свій день у Північній Кароліні, де він звернувся до натовпу, заявивши:

"З Північною Кароліною я завжди досягав мети. Ми не можемо її втратити".

Трамп говорив про свою жорстку імміграційну політику і перерахував деякі зі своїх скарг на Гарріс. Він також зробив зупинку в Піттсбурзі на заході Пенсильванії і мав завершити свою кампанію в республіканському бастіоні Гранд-Репідс, штат Мічиган – там же, де він завершував свої передвиборчі кампанії в 2016 і 2020 роках.

Близько 77 мільйонів американців проголосували достроково. Перемога будь-якої зі сторін була б безпрецедентною.

Перемога Трампа зробила б його найстаршою людиною, коли-небудь обраною на посаду президента, і першим новим президентом, якому було пред’явлено звинувачення і який був засуджений за скоєння тяжкого злочину. Трамп також став би лише другим президентом в історії, який виграв кілька термінів у Білому домі після Гровера Клівленда наприкінці 19 століття.

Гарріс змагається за те, щоб стати першою жінкою і першою особою південноазіатського походження, яка потрапила до Овального кабінету.

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