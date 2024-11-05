Харрис и Трамп выступили с последними речами в Пенсильвании накануне дня голосования

Вице-президент США Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп 4 ноября выступили с последними речами перед избирателями в одной и той же части Пенсильвании – одного из семи так называемых штатов, которые, как ожидается, решат судьбу президентских выборов в США, сообщает Радио Свобода.

Оба кандидата появились примерно в одно и то же время в двух небольших городах на юго-востоке Пенсильвании – Рединге и Аллентауне – за день до выборов 5 ноября.

"Если мы выигрываем в Пенсильвании, мы выигрываем все" , – сказал Трамп, кандидат от республиканцев, выступая в Рединге.

Демократка Харрис провела свое собственное мероприятие примерно на полчаса позже и примерно в 50 километрах от своего оппонента в Аллентауне.

Юго-восточная Пенсильвания является домом тысяч латиноамериканцев, включая значительное количество пуэрториканцев. Харрис нацелилась на латиноамериканских избирателей после того, как комик пошутил о Пуэрто-Рико как о "плавучем острове мусора" во время захода Трампа в минувшие выходные.

"Я стою здесь и горжусь своей давней приверженностью Пуэрто-Рико и ее народу, и я буду президентом для всех американцев" , - сказала Харрис.

И Харрис, и Трамп на протяжении всей кампании делали все возможное, чтобы получить 19 голосов в Коллегии избирателей от Пенсильвании, которые Харрис должна получить, чтобы удержать так называемую "голубую стену" демократов вместе с Мичиганом и Висконсином. Завоевание этих трех штатов вместе со всеми теми, кто, как ожидается, будет выбирать или склоняться к демократам, является ее лучшим путем к необходимым 270 голосам в Коллегии избирателей.

Кроме Аллентауна, Харрис посетила Скрентон, штат Пенсильвания – родину президента Джо Байдена – и должна была остановиться в Рединге перед тем, как завершить свой визит поздно вечером митингом в Филадельфии, на котором должны выступить Леди Гага и Опра Уинфри.

Трамп начал свой день в Северной Каролине, где он обратился к толпе, заявив:

"С Северной Каролиной я всегда достигал цели. Мы не можем ее потерять".

Трамп говорил о своей жесткой иммиграционной политике и перечислил некоторые из своих жалоб на Харрис. Он также сделал остановку в Питтсбурге на западе Пенсильвании и должен был завершить свою кампанию в республиканском бастионе Гранд-Рэпидс, штат Мичиган – там же, где он завершал свои предвыборные кампании в 2016 и 2020 годах.

Около 77 миллионов американцев проголосовали досрочно. Победа любой из сторон была бы беспрецедентна.

Победа Трампа сделала бы его самым старшим человеком, когда-либо избранным на пост президента, и первым новым президентом, которому было предъявлено обвинение и осуждено за совершение тяжкого преступления. Трамп также стал бы только вторым президентом в истории, выигравшим несколько сроков в Белом доме после Гровера Кливленда в конце 19 века.

Харрис борется за то, чтобы стать первой женщиной и первым лицом южноазиатского происхождения, попавшим в Овальный кабинет.

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