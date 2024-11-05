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РФ за добу втратила понад 1200 військових та 29 артсистем – Генштаб

РФ за добу втратила понад 1200 військових та 29 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія в ході війни проти України втратила приблизно 1260 військових, 15 танків, 29 артилерійських систем, 29 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 701 650 (+1 260) осіб,
  • танків ‒ 9 208 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 581 (+43) од,
  • артилерійських систем – 20 150 (+29) од,
  • РСЗВ – 1 245 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 996 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 309 (+29),
  • крилатих ракет ‒ 2631 (+2),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 278 (+41) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 587 (+0).

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