РФ за добу втратила понад 1200 військових та 29 артсистем – Генштаб

За минулу добу Росія в ході війни проти України втратила приблизно 1260 військових, 15 танків, 29 артилерійських систем, 29 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.24 орієнтовно склали: