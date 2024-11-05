РФ за сутки потеряла более 1200 военных и 29 артсистем – Генштаб

За минувшие сутки Россия в ходе войны против Украины потеряла около 1260 военных, 15 танков, 29 артиллерийских систем, 29 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.24 ориентировочно составили: