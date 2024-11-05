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РФ за сутки потеряла более 1200 военных и 29 артсистем – Генштаб

РФ за сутки потеряла более 1200 военных и 29 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия в ходе войны против Украины потеряла около 1260 военных, 15 танков, 29 артиллерийских систем, 29 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 701 650 (+1 260) человек,
  • танков ‒ 9 208 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 18 581 (+43) ед,
  • артиллерийских систем – 20 150 (+29) ед,
  • РСЗО – 1 245 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 996 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 309 (+29),
  • крылатых ракет ‒ 2631 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28 278 (+41) ед,
  • специальной техники – 3 587 (+0).

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