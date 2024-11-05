РФ за сутки потеряла более 1200 военных и 29 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки Россия в ходе войны против Украины потеряла около 1260 военных, 15 танков, 29 артиллерийских систем, 29 беспилотников и другую технику.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 701 650 (+1 260) человек,
- танков ‒ 9 208 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18 581 (+43) ед,
- артиллерийских систем – 20 150 (+29) ед,
- РСЗО – 1 245 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 996 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 309 (+29),
- крылатых ракет ‒ 2631 (+2),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подлодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 28 278 (+41) ед,
- специальной техники – 3 587 (+0).