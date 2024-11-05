Повітряні сили: ППО збила майже 50 безпілотників, ще 30 – локаційно втрачені

У ніч на 5 листопада росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, а також атакували ракетами Одещину та авіабомбами – Харківщину. Сили ППО збили 48 "Шахедів" та дронів невстановленого типу. 30 безпілотників були локаційно втрачені, ще один – повернувся у Росію.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни запустили по Україні 78 "Шахедів" та дронів невстановленого типу з напрямків Брянськ, Курськ та Орел (РФ), а також дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині та керовані авіабомби по Харківщині.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один — повернувся в Росію" , – йдеться в повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.