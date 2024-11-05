Воздушные силы: ПВО сбила почти 50 беспилотников, еще 30 – локационно потеряны

В ночь на 5 ноября россияне запустили по Украине ударные беспилотники, а также атаковали ракетами Одесщину и авиабомбами – Харьковщину. Силы ПВО сбили 48 "Шахедов" и дронов неустановленного типа. 30 беспилотников были локационно потеряны, еще один вернулся в Россию.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне запустили по Украине 78 "Шахедов" и дронов неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск и Орел (РФ), а также две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Черного моря по Одесщине и авиабомбы по Харьковщине.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях. 30 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах один - вернулся в Россию" , - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.