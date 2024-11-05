У Київській ОВА розповіли про наслідки атаки безпілотників

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розповів, що вночы російські війська вчергове атакували Київщину дронами. Через падіння збитого безпілотника були пошкоджені вікна приватного будинку, повідомляє Українська правда.

За його словами, тривога тривала майже 10 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі були знищені.

Очільник ОВА повідомив, що постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.