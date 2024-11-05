В Киевской ОВА рассказали о последствиях атаки беспилотников

Председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко рассказал, что ночью российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область дронами. Из-за падения сбитого беспилотника были повреждены окна частного дома, сообщает Украинская правда.

По его словам, тревога продолжалась почти 10 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены.

Глава ОВА сообщил, что пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.