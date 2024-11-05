У США почались президентські вибори: уже відомі перші результати

У США розпочалися президентські вибори, на яких уже відомі результати з першої дільниці – крихітного поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Про це пише CNN, повідомляє Європейська правда.

Поселення, розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу, відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі за традицією, яка бере свій початок з 1960 року.

У голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Віцепрезидентка Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп набрали по три голоси.

За традицією, всі виборці у Діксвілл Нотч, які мають право голосу, збираються в нині недіючому готелі "Бальзамс", щоб віддати свої таємні голоси.

Після кожного голосування голоси рахують і відразу ж оголошують результати. Це відбувається на кілька годин раніше, ніж будь-де у США.

Виборці у Діксвілл-Нотч підтримали кандидата від Демократичної партії на останніх двох президентських виборах. У 2020 році вони одностайно віддали п'ять голосів за президента Джо Байдена, а у 2016 році Гілларі Клінтон отримала чотири з семи голосів. Два віддали за Трампа і один – за кандидата від Лібертаріанської партії Гері Джонсона.

У січні четверо зареєстрованих республіканських виборців і двоє незалежних взяли участь у праймеріз Республіканської партії, віддавши шість голосів за колишню губернаторку Південної Кароліни Ніккі Гейлі.