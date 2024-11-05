В США начались президентские выборы: уже известны первые результаты

В США начались президентские выборы, на которых уже известны результаты с первого участка – крошечного поселения Диксвилл-Нотч в Нью-Гемпшире. Об этом пишет CNN, сообщает Европейская правда.

Поселение, расположенное вдоль американо-канадской границы на северной окраине Нью-Гемпшира, открыло и закрыло свой избирательный участок сразу после полуночи по традиции, которая берет свое начало с 1960 года.

В голосовании приняли участие четверо республиканцев и двое незадекларированных избирателей. Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп набрали по три голоса.

По традиции, все избиратели в Диксвилл Нотч, имеющие право голоса, собираются в ныне недействующем отеле "Бальзамс", чтобы отдать свои тайные голоса.

После каждого голосования голоса считают и сразу же объявляют результаты. Это происходит на несколько часов раньше, чем где-либо в США.

Избиратели в Диксвилл-Нотч поддержали кандидата от Демократической партии на последних двух президентских выборах. В 2020 году они единодушно отдали пять голосов за президента Джо Байдена, а в 2016 году Хиллари Клинтон получила четыре из семи голосов. Два отдали за Трампа и один – за кандидата от Либертарианской партии Гэри Джонсона.

В январе четверо зарегистрированных республиканских избирателей и двое независимых приняли участие в праймериз Республиканской партии, отдав шесть голосов за бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли.