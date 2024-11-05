У Пентагоні поки не можуть підтвердити участь військ КНДР у боях

У Пентагоні заявили, що в Курській області наразі перебуває щонайменше 10 тисяч північнокорейських військових, однак у відомстві не можуть підтвердити повідомлення про те, що вони вже беруть участь у бойових діях. Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер, повідомляє Європейська правда.

Райдер заявив, що наразі США вважають, що у Курській області перебуває щонайменше 10 тисяч військовослужбовців КНДР.

Водночас він акцентував, що оскільки оцінка присутності КНДР на місцях продовжується – ці цифри можуть "дещо зрости".

На його думку, загальна кількість північнокорейських військ може бути ближчою до 11-12 тисяч.

"Ми бачили повідомлення в пресі про нібито бойові дії. Ми вивчаємо їх, але наразі не можемо підтвердити ці повідомлення" , – наголосив він.

Нагадаємо, 1 листопада голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер заявив, що США і союзники по НАТО мають розглянути можливість атаки "безпосередньо на північнокорейські війська", якщо вони перебуватимуть на території України і братимуть участь у бойових діях на боці РФ.