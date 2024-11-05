В Пентагоне пока не могут подтвердить участие войск КНДР в боях

В Пентагоне заявили, что в Курской области сейчас находится не менее 10 тысяч северокорейских военных, однако в ведомстве не могут подтвердить сообщения о том, что они уже участвуют в боевых действиях. Об этом заявил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, сообщает Европейская правда.

Райдер заявил, что сейчас США считают, что в Курской области находится не менее 10 тысяч военнослужащих КНДР.

В то же время, он акцентировал, что поскольку оценка присутствия КНДР на местах продолжается – эти цифры могут "несколько возрасти".

По его мнению, общее количество северокорейских войск может быть ближе к 11-12 тысячам.

"Мы видели сообщения в прессе о якобы боевых действиях. Мы изучаем их, но пока не можем подтвердить эти сообщения" , – подчеркнул он.

Напомним, 1 ноября председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил, что США и союзники по НАТО должны рассмотреть возможность атаки "непосредственно на северокорейские войска", если они будут находиться на территории Украины и участвовать в боевых действиях на стороне РФ.