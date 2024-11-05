Удар по Запоріжжю: загинули 6 людей, понад 20 – поранені (Оновлено)

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок удару російських військ по Запоріжжю загинули 6 людей, ще 9 отримали поранення, повідомляє Українська правда.

"Шість людей загинуло та дев'ять поранених. На місці влучання сталася пожежа - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя" , – йдеться в повідомленні.

За його словами, наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

Перед цим Федоров повідомляв, що вранці 5 листопада російські війська завдали удару по Запоріжжю, поціливши в об'єкт інфраструктури та поранивши двох людей.

Оновлено. Кількість постраждалих зросла до 23, повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Іван Федоров.