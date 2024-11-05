Удар по Запорожью: погибли 6 человек, еще 9 – ранены (Обновлено)

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате удара российских войск по Запорожью погибли 6 человек, еще 9 получили ранения, сообщает Украинская правда.

"Шесть человек погибли и девять ранены. На месте попадания произошел пожар - такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье" , – говорится в сообщении.

По его словам, сейчас пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Перед этим Федоров сообщал, что утром 5 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью, попав в объект инфраструктуры и ранив двух человек.

Обновлено. Количество пострадавших возросло до 23, сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.