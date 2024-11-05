НАТО наступного тижня може розглянути збиття ракет над Україною – МЗС Польщі

Наступного тижня в НАТО відбудеться міністерська зустріч, де, можливо, розглядатиметься питання щодо збиття російських ракет над територією України. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24, повідомляє Укрінформ.

"Це - питанн ﻿﻿ я узгоджень та дискусій у колі наших союзників. У нас новий генсек НАТО. Наступного тижня відбудеться чергова зустріч міністрів НАТО. Можливо, це питання постане (на порядку денному переговорів – ред.)" , - зазначив Сікорський.

За його словами, дискусія щодо збиття російських ракет над Україною стосується того, "де починається і де закінчується право на самозахист".

"Чи ми маємо право збивати таку ракету лише тоді, коли вона вже над нашою територією? В цьому випадку вже немає жодного сумніву, але тоді може статися те, що було у Пшеводуві. Уламки такої ракети можуть завдати шкоди, поранити або вбити когось" , - констатував глава польської дипломатії.

Як повідомлялось, Сікорський виступає за збиття російських ракет польськими та союзницькою ППО над Україною і сподівається, що Альянс змінить свою думку з цього приводу.

В Міноборони Польщі наголошують, що рішення про збиття російських ракет над Україною має бути на рівні НАТО, наразі його немає.