НАТО наступного тижня може розглянути збиття ракет над Україною – МЗС Польщі
Наступного тижня в НАТО відбудеться міністерська зустріч, де, можливо, розглядатиметься питання щодо збиття російських ракет над територією України. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24, повідомляє Укрінформ.
"Це - питання узгоджень та дискусій у колі наших союзників. У нас новий генсек НАТО. Наступного тижня відбудеться чергова зустріч міністрів НАТО. Можливо, це питання постане (на порядку денному переговорів – ред.)", - зазначив Сікорський.
За його словами, дискусія щодо збиття російських ракет над Україною стосується того, "де починається і де закінчується право на самозахист".
"Чи ми маємо право збивати таку ракету лише тоді, коли вона вже над нашою територією? В цьому випадку вже немає жодного сумніву, але тоді може статися те, що було у Пшеводуві. Уламки такої ракети можуть завдати шкоди, поранити або вбити когось", - констатував глава польської дипломатії.
Як повідомлялось, Сікорський виступає за збиття російських ракет польськими та союзницькою ППО над Україною і сподівається, що Альянс змінить свою думку з цього приводу.
В Міноборони Польщі наголошують, що рішення про збиття російських ракет над Україною має бути на рівні НАТО, наразі його немає.