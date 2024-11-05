НАТО на следующей неделе может рассмотреть сбивание ракет над Украиной – МИД Польши

На следующей неделе в НАТО состоится министерская встреча, где, возможно, будет рассматриваться вопрос по сбитию российских ракет над территорией Украины. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24, сообщает Укринформ.

"Это вопрос согласований и дискуссий в кругу наших союзников. У нас новый генсек НАТО. На следующей неделе состоится очередная встреча министров НАТО. Возможно, этот вопрос встанет (в повестке дня переговоров - ред.)" , - отметил Сикорский.

По его словам, дискуссия по поводу сбивания российских ракет над Украиной касается того, "где начинается и где заканчивается право на самозащиту".

"Имеем ли мы право сбивать такую ракету только тогда, когда она уже над нашей территорией? В этом случае уже нет никакого сомнения, но тогда может произойти то, что было в Пшеводуве. Обломки такой ракеты могут нанести вред, ранить или убить кого-то" , – констатировал глава польской дипломатии.

Как сообщалось, Сикорский выступает за сбивание российских ракет польскими и союзническими ПВО над Украиной и надеется, что Альянс изменит свое мнение по этому поводу.

В Минобороны Польши подчеркивают, что решение о сбитии российских ракет над Украиной должно быть на уровне НАТО, пока его нет.