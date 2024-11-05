Шмигаль: Україні вистачить запасів газу на зиму

Україні вистачить власних запасів газу на цю зиму. Імпорт палива протягом опалювального сезону не планується.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"На прийдешню зиму маємо достатньо власних енергетичних ресурсів" , - сказав він.

За його словами, запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, для теплокомуненерго, для бюджетних установ.

"При цьому, формуючи запаси, ми врахували й потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації" , - додав прем’єр.

Шмигаль повідомив, що це буде вже другий опалювальний сезон поспіль, коли використовується лише український газ.