Шмигаль: Україні вистачить запасів газу на зиму
Україні вистачить власних запасів газу на цю зиму. Імпорт палива протягом опалювального сезону не планується. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"На прийдешню зиму маємо достатньо власних енергетичних ресурсів", - сказав він.
За його словами, запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, для теплокомуненерго, для бюджетних установ.
"При цьому, формуючи запаси, ми врахували й потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації", - додав прем’єр.
Шмигаль повідомив, що це буде вже другий опалювальний сезон поспіль, коли використовується лише український газ.