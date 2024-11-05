Шмыгаль: Украине хватит запасов газа на зиму
Украине хватит собственных запасов газа этой зимой. Импорт топлива в течение отопительного сезона не планируется. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"На грядущую зиму имеем достаточно собственных энергетических ресурсов", - сказал он.
По его словам, запасов газа в подземных хранилищах хватит для бытовых потребителей, для теплокоммунэнерго, бюджетных учреждений.
"При этом, формируя запасы, мы учли и потребности в работе газовых установок децентрализованного поколения", - добавил премьер.
Шмыгаль сообщил, что это будет уже второй отопительный сезон подряд, когда используется только украинский газ.