Шмыгаль: Украине хватит запасов газа на зиму

Украине хватит собственных запасов газа этой зимой. Импорт топлива в течение отопительного сезона не планируется.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"На грядущую зиму имеем достаточно собственных энергетических ресурсов" , - сказал он.

По его словам, запасов газа в подземных хранилищах хватит для бытовых потребителей, для теплокоммунэнерго, бюджетных учреждений.

"При этом, формируя запасы, мы учли и потребности в работе газовых установок децентрализованного поколения" , - добавил премьер.

Шмыгаль сообщил, что это будет уже второй отопительный сезон подряд, когда используется только украинский газ.