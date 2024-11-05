Кабмін затвердив програму пільгового кредитування підприємств ОПК

Кабінет міністрів схвалив нову програму пільгового кредитування підприємств оборонно-промислового комплексу. Підприємства, які Мінстратегпром визнає критично важливими, зможуть отримати кредит до 500 млн гривень, до 5 років, під 5% річних.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначив прем’єр, кошти можна буде витратити або на поповнення оборотного капіталу, або на реалізацію інвестиційних проєктів.

"Очікуємо, що вже наступного року обсяги виробництва зброї суттєво перевищать цьогорічні показники" , - сказав він.

За його словами, на сьогодні понад 500 оборонних підприємств працюють та виробляють різноманітну зброю: боєприпаси, дрони, гармати, бронемашини.