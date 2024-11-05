Кабмин утвердил программу льготного кредитования предприятий ОПК
Кабинет министров одобрил новую программу льготного кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предприятия, которые Минстратегпром признает критически важными, смогут получить кредит до 500 млн гривен, до 5 лет, под 5% годовых. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Как отметил премьер, средства можно будет потратить либо на пополнение оборотного капитала, либо на реализацию инвестиционных проектов.
"Ожидаем, что уже в следующем году объемы производства оружия существенно превысят показатели этого года", - сказал он.
По его словам, на сегодняшний день более 500 оборонных предприятий работают и производят разнообразное оружие: боеприпасы, дроны, пушки, бронемашины
"Мы заинтересованы в том, чтобы таких производителей становилось все больше", – добавил премьер.