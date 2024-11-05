До Українського легіону у Польщі подали понад 500 заявок

До Українського легіону - військового підрозділу, що нині формується у Польщі з-поміж українських добровольців, які проживають за кордоном - станом на початок листопада подано понад 500 заявок із 30 країн світу, повідомляє Укрінформ.

Як повідомили агентству представники рекрутингового центру, що діє від початку жовтня при генконсульстві України в Любліні, за місяць роботи отримано понад 500 заявок від громадян України, які проживають у 30 країнах світу, про бажання долучитися до Українського легіону. І хоча не всі з них у підсумку підпишуть контракт із ЗСУ, співробітники центру вважають це хорошим результатом, звертаючи увагу, що це лише початок їхньої роботи.

"Найбільше заявок ми отримуємо від українців і українок, які проживають у Польщі чи Чехії, але є і з віддалених географічно регіонів – Великої Британії, Ірландії і навіть Канади та США" , - зазначив представник центру, який відповідає за морально-психологічну підготовку і проводить безпосередні співбесіди з кандидатами до складу Легіону.

За його словами, 90% заявок отримано від чоловіків, 10% - від жінок. За віком – приблизно половину заявок отримано від молоді до 25 років.

"Якщо говорити про військові спеціальності, то молоді люди більше декларують бажання потрапити надалі у штурмові підрозділи або бути операторами БПЛА. Старші особи схиляються до посад, близьких до їхніх спеціальностей у мирному житті, наприклад у підрозділах матеріального забезпечення" , - зауважив представник центру.

Він розповів, що заявки подають абсолютно різні люди: від студентів, які готові взяти академвідпустки на період служби в армії, і до старших за віком людей, які за кордоном працювали, наприклад, будівельниками чи далекобійниками.

Жінки, як правило, цікавляться медичними спеціальностями.

"Але є і такі, які цікавилися спеціальністю снайпера" , - зауважив працівник центру, додаючи, що немає жодних обмежень щодо вибору військової спеціалізації.

Приблизно 80% усіх українців, які подали заявки до складу Легіону, до цього часу не мали жодного стосунку до армії, наприклад, не проходили строкову службу в ЗСУ.

Як передавало агентство, рішення про створення Українського легіону, який готуватиметься за сприяння і допомоги міноборони Польщі на території РП, було оголошено за результатами підписання безпекової угоди між Україною і Польщею 8 липня у Варшаві.