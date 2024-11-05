В Украинский легион в Польше подали более 500 заявок

В Украинский легион - военное подразделение, которое сейчас формируется в Польше среди украинских добровольцев, проживающих за границей - по состоянию на начало ноября подано более 500 заявок из 30 стран мира, сообщает Укринформ.

Как сообщили агентству представители рекрутингового центра, действующего с начала октября при генконсульстве Украины в Люблине, за месяц работы получено более 500 заявок от граждан Украины, проживающих в 30 странах мира, о желании присоединиться к Украинскому легиону. И хотя не все из них в итоге подпишут контракт с ВСУ, сотрудники центра считают это хорошим результатом, обращая внимание, что это только начало их работы.

"Больше всего заявок мы получаем от украинцев и украинок, проживающих в Польше или Чехии, но есть и из отдаленных географически регионов – Великобритании, Ирландии и даже Канады и США" , - отметил представитель центра, отвечающий за морально-психологическую подготовку и проводящий непосредственные собеседования с кандидатами в состав Легиона.

По его словам, 90% заявок получено от мужчин, 10% – от женщин. По возрасту – примерно половина заявок получена от молодежи до 25 лет.

"Если говорить о военных специальностях, то молодые люди больше декларируют желание попасть в штурмовые подразделения или быть операторами БПЛА. Старшие лица склоняются к должностям, близким к их специальностям в мирной жизни, например в подразделениях материального обеспечения" , - отметил представитель центра.

Он рассказал, что заявки подают совершенно разные люди: от студентов, готовых взять академотпуска на период службы в армии, и до старших по возрасту людей, которые за границей работали, например, строителями или дальнобойщиками.

Женщины, как правило, интересуются медицинскими специальностями.

"Но есть и интересующиеся специальностью снайпера" , - отметил работник центра, добавляя, что нет никаких ограничений по выбору военной специализации.

Приблизительно 80% всех украинцев, подавших заявки в состав Легиона, до сих пор не имели никакого отношения к армии, например, не проходили срочную службу в ВСУ.

Как передавало агентство, решение о создании Украинского легиона, который будет готовиться при содействии и помощи минобороны Польши на территории РП, было объявлено по результатам подписания соглашения о безопасности между Украиной и Польшей 8 июля в Варшаве.