Британська розвідка: Донеччина залишається пріоритетом для російських військ

Британська розвідка відзначає, що Росія і далі продовжує тиск у Донецькій області і тримає там значні сили, що й забезпечило останні успіхи на цій ділянці фронту. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 5 листопада, повідомляє Європейська правда.

Аналітики відзначають що останнім часом російські сили у Донецькій області досягли просування на кількох ділянках уздовж 20-кілометрового відтинку фронту, зайнявши кілька невеликих населених пунктів та протягом тижня просунувшись в окремих місцях на глибину до 9 кілометрів. Нагадують, що перед тим на початку жовтня росіяни взяли під контроль Вугледар.

Тепер під контроль російських сил перейшов Гірник, вони стверджують також про захоплення Курахівки. Захоплення Селидового, ймовірно, створить передумови для того, щоб загрожувати Покровську.

"Росія продовжує залишати пріоритетом ділянки фронту на півдні Донецької області (цитата згідно з оригіналом; фактично фронт проходить по центру області. – Ред.) й утримувати сприятливу кількість сил на цьому напрямку, що частково пояснює збільшений темп просування росіян" , – зазначають в огляді.

Крім того, попри тяжкі втрати особового складу Росія продовжує мобілізацію у великих кількостях для підтримання операцій на півдні України, додали у відомстві.