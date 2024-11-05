Британская разведка: Донетчина остается приоритетом для российских войск

Британская разведка отмечает, что Россия и дальше продолжает оказывать давление в Донецкой области и держит там значительные силы, что и обеспечило последние успехи на этом участке фронта. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 5 ноября, сообщает Европейская правда.

Аналитики отмечают, что в последнее время российские силы в Донецкой области достигли продвижения на нескольких участках вдоль 20-километрового отрезка фронта, заняв несколько небольших населенных пунктов и в течение недели продвинувшись в отдельных местах на глубину до 9 километров. Напоминают, что перед тем в начале октября россияне взяли под контроль Угледар.

Теперь под контроль российских сил перешел Горняк, они утверждают также о захвате Кураховки. Захват Селидово, вероятно, создаст условия для того, чтобы угрожать Покровску.

"Россия продолжает оставлять приоритетом участки фронта на юге Донецкой области (цитата согласно оригиналу; фактически фронт проходит по центру области. – Ред.) и удерживать благоприятное количество сил на этом направлении, что частично объясняет возросший темп продвижения россиян" , – отмечают в обзоре.

Кроме того, несмотря на тяжелые потери личного состава, Россия продолжает мобилизацию в больших количествах для поддержания операций на юге Украины, добавили в ведомстве.