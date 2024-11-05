Уряд звільнив заступника міністра оборони: що про нього відомо

Кабінет міністрів звільнив заступника голови Міністерства оборони України Юрія Джигара. Він очолював посаду більше як рік. ﻿ Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами Мельничука, під час засідання уряду було звільнено:

Горовця Євгенія Миколайовича з посади першого заступника Міністра юстиції України;

Джигира Юрія Анатолійовича з посади заступника Міністра оборони України;

Трофименка Володимира Михайловича з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Юрій Джигар

У період з 2001 по 2018 рік Джигир працював над розробкою та експертною підтримкою реформ у сфері державних фінансів.

Протягом 2015-2018 років він обіймав посаду позаштатного радника міністра фінансів України, а також у 2016-2018 роках був позаштатним радником виконувача обов'язки міністра охорони здоров’я.

26 липня 2018 року Джигиру призначили на посаду заступника міністра фінансів. Протягом наступних років він також консультував Світовий банк щодо фінансових аспектів реформ у сфері охорони здоров'я.

27 вересня 2023 року уряд призначив Джигара на посаду заступника голови Міноборони.