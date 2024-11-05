Правительство уволило заместителя министра обороны: что о нем известно

Кабинет министров уволил заместителя главы Министерства обороны Украины Юрия Джигара. Он возглавлял должность более года. ﻿Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам Мельничука, во время заседания правительства были уволены:

Горовца Евгения Николаевича с должности первого заместителя Министра юстиции Украины;

Джигира Юрия Анатольевича с должности заместителя Министра обороны Украины;

Трофименко Владимира Михайловича с должности заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Юрий Джигар

В период с 2001 по 2018 год Джигир работал над разработкой и экспертной поддержкой реформ в сфере государственных финансов.

В течение 2015-2018 годов он занимал должность внештатного советника министра финансов Украины, а также в 2016-2018 годах был внештатным советником исполняющего обязанности министра здравоохранения.

26 июля 2018 года Джигиру назначили на должность заместителя министра финансов. В течение последующих лет он также консультировал Всемирный банк по финансовым аспектам реформ в сфере здравоохранения.

27 сентября 2023 года Кабмин назначил Джигара на должность заместителя главы Минобороны.