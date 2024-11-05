Український легіон у Польщі розпочне тренування до кінця року

Перший підрозділ Українського легіону до кінця цього року розпочне тренування на одному з полігонів Польщі, повідомляє Укрінформ.

Як повідомили агентству в рекрутинговому центрі, перші добровольці вже незабаром, ще в цьому році, підпишуть на базі центру в Любліні контракти із ЗСУ, і їх буде направлено на один із полігонів у Польщі для проведення подальшого вишколу. Контракт можна буде підписати або на визначений термін (на три роки), або до завершення особливого періоду.

Підготовка не відбуватиметься на базі Литовсько-Польсько-Української бригади (ЛитПолУкрбриг), як раніше про це писали деякі ЗМІ, навчання вестимуть інструктори країн НАТО у визначених місцях.

Після цього військовослужбовці, які потребуватимуть окремого вишколу по обраній спеціалізації, можуть пройти додаткову підготовку вже на інших полігонах.

За двосторонньою домовленістю, українська сторона забезпечує добровольців Легіону військовою формою і медикаментами, а польська – надає відповідну інфраструктуру, техніку та озброєння на період навчання. Станом на сьогодні ще вирішується питання, чи Польща візьме на себе відповідальність щодо повного оснащення цього добровольчого підрозділу своєю технікою та озброєнням для їх подальшого відбуття в Україну у зону бойових дій.

"Попередньо була така домовленість із польською стороною, але остаточно це питання ще вирішуватиметься" , - констатував представник центру, зазначивши, що українська сторона розраховує на максимальне сприяння Варшави в цьому питанні.

Як повідомляло агентство, віцепремʼєр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш нещодавно заявив, що Польща готова розпочати навчання цього українського підрозділу.

Польща є одним з найближчих союзників України у протидії російському агресору. Варшава надала Україні 45 пакетів військової допомоги на суму понад 4 млрд євро. У Польщі діє логістичний хаб щодо надання Україні військової та гуманітарної допомоги. На польських полігонах вже підготовлено понад 20 тис. українських військових.