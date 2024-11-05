Украинский легион в Польше начнет тренировку до конца года

Первое подразделение Украинского легиона до конца этого года приступит к тренировкам на одном из полигонов Польши, сообщает Укринформ.

Как сообщили агентству в рекрутинговом центре, первые добровольцы уже вскоре, еще в этом году, подпишут на базе центра в Люблине контракты с ВСУ, и они будут направлены на один из полигонов в Польше для проведения дальнейшей подготовки. Контракт может быть подписан либо на определенный срок (на три года), либо до завершения особого периода.

Подготовка не будет проходить на базе Литовско-Польско-Украинской бригады (ЛитПолУкрбриг), как ранее об этом писали некоторые СМИ, обучение будут вести инструкторы стран НАТО в определенных местах.

После этого военнослужащие, нуждающиеся в отдельной военной подготовке по выбранной специализации, могут пройти дополнительную подготовку уже на других полигонах.

По двусторонней договоренности, украинская сторона обеспечивает добровольцев Легиона военной формой и медикаментами, а польская – предоставляет соответствующую инфраструктуру, технику и вооружение на период обучения. По состоянию на сегодняшний день еще решается вопрос, возьмет ли Польша ответственность по полному оснащению этого добровольческого подразделения своей техникой и вооружением для их дальнейшего отбытия в Украину в зону боевых действий.

"Предварительно была такая договоренность с польской стороной, но окончательно этот вопрос будет еще решаться" , - констатировал представитель центра, отметив, что украинская сторона рассчитывает на максимальное содействие Варшавы в этом вопросе.

Как сообщало агентство, вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш недавно заявил, что Польша готова начать обучение этому украинскому подразделению.

Польша является одним из ближайших союзников Украины по противодействию российскому агрессору. Варшава предоставила Украине 45 пакетов военной помощи на сумму более 4 млрд. евро. В Польше действует логистический хаб по оказанию Украине военной и гуманитарной помощи. На польских полигонах уже подготовлено более 20 тысяч украинских военных.