Мільйони доларів та коштовності: суд арештував майно очільниці Хмельницької МСЕК

Вищий антикорупційний задовольнив клопотання прокурора САП про арешт майна очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Відповідна ухвала суду була оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень 4 листопада, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, очільниця МСЕК брала участь у розгляді клопотання в режимі відеоконференції з Київського слідчого ізолятора.

У результаті розгляду клопотання слідчий суддя постановив частково задовольнити клопотання прокурора.

Суд арештував грошові кошти, вилучені під час обшуків у різних місцях, зокрема: 3 млн 179 тис. дол. та 140 тис. 260 євро, 500 тис. дол. та 100 тис. євро, 93 тис. дол. і 2 тис. євро, 1 тис. 600 дол., 1 млн 275 тис. грн, 296 тис. 200 дол., 8 тис. 800 євро, 544 тис. 200 дол.

Також суд арештував три розписки про отримання 80 тисяч доларів, 50 тисяч доларів та 50 тисяч доларів.

Крім того, суд арештував депозитарні скриньки, які знаходяться у ПриватБанку, з 50 тис. євро і 494 200 доларів.

Арештовані наручний годинник марки ROLEX SA-GENEVE SUISSE 39139.71 - OYSTER M і сережки марки Dior joaillerie.

Також судом арештовано 10 договорів купівлі-продажу земельних ділянок, що на території Гнатовецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області; документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку в с. Ружичанка; договір купівлі-продажу житлового будинку з господарчими будівлями та земельної ділянки; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТзОВ "Будпроєкт-Поділля"; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "БЕРЛОГА ЛТД"; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "КАПЛАЙФ"; два договори дарування житлового будинку та земельної ділянки; два договори дарування житлового будинку та земельної ділянки.

Суд арештував вилучені під час обшуків телефони марки Apple iPhone 15 Pro, ноутбуки і флеш-носії.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня оголошення ухвали.

Нагадаємо, 3 та 4 жовтня в межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації, правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її близьких родичів.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, підроблені медичні документи, списки "клієнтів" з прізвищами та фіктивними діагнозами.

Вдома у посадовиці та її родичів вилучили майже 5 млн 244 тис. дол., 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Під час слідчих дій жінка намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з 0,5 млн дол. у вікно.

Правоохоронці також перевіряють підстави набуття родичами підозрюваної великої кількості об’єктів нерухомості за кордоном та в Україні, елітного автопарку, корпоративних прав та рахунків за кордоном з майже 2,3 млн доларів.

5 жовтня правоохоронці затримали керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та повідомили їй про підозру у незаконному збагаченні.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав очільниці Хмельницької обласної МСЕК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 500 мільйонів гривень застави.

Після цього Офіс генпрокурора передав справу від ДБР на дорозслідування за підслідністю до Національного антикорупційного бюро.