Миллионы долларов и драгоценности: суд арестовал имущество главы Хмельницкой МСЭК

Высший антикоррупционный удовлетворил ходатайство прокурора САП об аресте имущества главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Соответствующее определение суда было обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений 4 ноября, сообщает Укринформ.

Глава МСЭК принимала участие в рассмотрении ходатайства в режиме видеоконференции из Киевского следственного изолятора.

В результате рассмотрения ходатайства следователь судья постановил частично удовлетворить ходатайство прокурора.

Суд арестовал денежные средства, изъятые во время обысков в разных местах, в том числе: 3 млн 179 тыс. дол. и 140 тыс. 260 евро, 500 тыс. дол. и 100 тыс. евро, 93 тыс. дол. и 2 тыс. евро, 1 тыс. 600 долл., 1 млн. 275 тыс. грн., 296 тыс. 200 долл., 8 тыс. 800 евро, 544 тыс. 200 дол.

Также суд арестовал три расписки о получении 80 тысяч долларов, 50 тысяч долларов и 50 тысяч долларов.

Кроме того, суд арестовал находящиеся в ПриватБанке депозитарные ящики с 50 тыс. евро и 494 200 долларов.

Арестованные наручные часы марки ROLEX SA-GENEVE SUISSE 39139.71 – OYSTER M и серьги марки Dior joaillerie.

Также судом арестовано 10 договоров купли-продажи земельных участков на территории Игнатовского сельского совета Хмельницкого района Хмельницкой области; документы, удостоверяющие право собственности на земельный участок в с. Ружичанка; договор купли-продажи жилого дома с хозяйственными постройками и земельного участка; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Стройпроект-Подолье"; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "БЕРЛОГА ЛТД"; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "КАПЛАЙФ"; два договора дарения жилого дома и земельного участка; два договора дарения жилого дома и земельного участка.

Суд арестовал изъятые во время обысков телефоны марки Apple iPhone 15 Pro, ноутбуки и флэш-носители.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 5 дней со дня оглашения определения.

Напомним, 3 и 4 октября в рамках расследования уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать мобилизации, правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по месту жительства руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы и ее близких родственников.

У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тысяч долларов, поддельные медицинские документы, списки "клиентов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Дома у чиновника и его родственников изъяли почти 5 млн 244 тыс. долл., 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

В ходе следственных действий женщина пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки из 0,5 млн дол. в окно.

Правоохранители также проверяют основания приобретения родственниками подозреваемого большого количества объектов недвижимости за рубежом и в Украине, элитного автопарка, корпоративных прав и счетов за границей почти с 2,3 млн долларов.

5 октября правоохранители задержали руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал главы Хмельницкой областной МСЭК меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 500 миллионов гривен залога.

После этого Офис генпрокурора передал дело от ДБР на расследование по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро.