На Донеччині злочинна група захопила шахту і вкрала вугілля на мільярд гривень

Правоохоронці викрили членів злочинної організації, які захопили територію однієї із шахт Донецької області та у 2021-2024 роках незаконно видобули вугілля на мільярд гривень.﻿ З посиланням на Офіс генерального прокурора, повідомляє Укрінформ.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора задокументована і припинена діяльність злочинної групи, яка займалась незаконним видобутком і реалізацією кам’яного вугілля.

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Десятьом учасникам повідомили про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі в ній, протидії законній господарській діяльності, підробленні та використанні підроблених документів, незаконному видобуванні корисних копалин (ч. 1-3 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, зловмисники у вересні 2021 року, погрожуючи застосуванням фізичного насильства і підробивши офіційні документи, захопили територію шахти.

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До злочинного об’єднання входили фізично підготовлені особи, які відповідали за силове захоплення майнового комплексу і подальшу його охорону, а також особи, обізнані з видобутком вугілля і його реалізацією. Одним із активних учасників злочинної організації був голова селищної ради, на території якої діяла шахта.

Підозрювані здійснювали незаконний видобуток кам’яного вугілля без спеціальних дозвільних документів та реалізовували товар через низку підприємств для населення і бюджетних організацій.

Така діяльність завдала державі понад мільярд гривень збитків.

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Правоохоронці провели на території Києва, Київської, Дніпропетровської та Донецької областей більше 20 обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності. Виявлено та вилучено понад 1,4 млн грн, засоби зв’язку, чорнову бухгалтерію, носії інформації, комп’ютерну техніку, 7 транспортних засобів, та інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність.

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Затримано організатора та вісьмох членів злочинної групи. Ще один перебуває у розшуку. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.