На Донетчине преступная группа захватила шахту и украла уголь на миллиард гривен

Правоохранители разоблачили членов преступной организации, захвативших территорию одной из шахт Донецкой области и в 2021-2024 годах незаконно добыли уголь на миллиард гривен. Со ссылкой на Офис генерального прокурора, сообщает Укринформ.

При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора задокументирована и прекращена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной добычей и реализацией каменного угля.

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Десятерым участникам сообщили о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, противодействии законной хозяйственной деятельности, подлоге и использовании поддельных документов, незаконной добыче полезных ископаемых (ч. 1-3 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины)

По данным следствия, злоумышленники в сентябре 2021 года, угрожая применением физического насилия и подделав официальные документы, захватили территорию шахты.

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В преступное объединение входили физически подготовленные лица, которые отвечали за силовой захват имущественного комплекса и последующую его охрану, а также осведомленные с добычей угля и его реализацией. Одним из активных участников преступной организации был председатель поселкового совета, на территории которого действовала шахта.

Подозреваемые осуществляли незаконную добычу каменного угля без специальных разрешительных документов и реализовывали товар через ряд предприятий населения и бюджетных организаций.

Такая деятельность нанесла государству более миллиарда гривен ущерба.

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Правоохранители провели на территории Киева, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей более 20 обысков по местам жительства подозреваемых и других лиц, причастных к преступной деятельности. Выявлено и изъято более 1,4 млн грн, средства связи, черновую бухгалтерию, носители информации, компьютерную технику, 7 транспортных средств и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

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Задержаны организаторы и восемь членов преступной группы. Еще один находится в розыске. Решается вопрос об избрании им мер.