За час вторгнення РФ пошкоджено понад тисячу пам'яток культури

З початку повномасштабного вторгнення від дій російських загарбників постраждало 1179 пам'яток культури, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформує Міністерство культури та стратегічних комунікацій, посилаючись на інформацію регіональної влади.

"За жовтень загальна чисельність постраждалих пам’яток культурної спадщини регіонів зросла на 10 одиниць і наразі складає 1179 об’єктів. З них національного значення — 120, місцевого — 990, щойно виявлених — 69" , — йдеться в повідомленні.

Пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області — 316, Донецькій — 163, Херсонській — 157, Одеській — 116, Київській області та м. Києві — 81, Чернігівській — 65, Львівській — 60, Запорізькій — 53, Миколаївській та Дніпропетровській — по 41, Луганській — 31, Сумській — 29, Хмельницькій — 10, Полтавській — 6, Вінницькій та Житомирській — 4, Кіровоградській та Черкаській — 1.

Повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини відбулися в Запорізькій, Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Нові — в Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях.