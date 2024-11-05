Окупанти сховали Чорноморський флот і патрулюють акваторію біля Криму з авіації

Російський Чорноморський флот вивели з Криму, щоб убезпечити його від атак Сил оборони України і наразі патрулюють акваторію Чорного та Азовського морів з авіації﻿. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в телеефірі, повідомляє Ділова столиця.

"Ворог продовжує подалі триматися від Азовського моря, і фактично весь час його корабельний склад, який можна назвати боєздатним, залишається в пункті базування в Новоросійську. На охороні цього пункту в морі вони тримають підводний човен, який є носієм крилатих ракет, проте це станом на зараз не той функціонал, який для нього є основним — запуск ракет, а він використовується для того, щоб охороняти місця, де перебуває решта кораблів" , — сказав він.

За словами Плетенчука, патрулює акваторію та веде розвідку російська авіація.

"Намагаються в такий спосіб охороняти акваторію, яка прилягає до тимчасово окупованого Криму. Найбільш активні вони на західному узбережжі і на південному" , — повідомив речник.

Плетенчук також не зміг підтвердити інформацію, що росіяни відновлюють командні пункти на території анексованого Криму.