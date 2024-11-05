Окупанти сховали Чорноморський флот і патрулюють акваторію біля Криму з авіації
Російський Чорноморський флот вивели з Криму, щоб убезпечити його від атак Сил оборони України і наразі патрулюють акваторію Чорного та Азовського морів з авіації. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в телеефірі, повідомляє Ділова столиця.
"Ворог продовжує подалі триматися від Азовського моря, і фактично весь час його корабельний склад, який можна назвати боєздатним, залишається в пункті базування в Новоросійську. На охороні цього пункту в морі вони тримають підводний човен, який є носієм крилатих ракет, проте це станом на зараз не той функціонал, який для нього є основним — запуск ракет, а він використовується для того, щоб охороняти місця, де перебуває решта кораблів", — сказав він.
За словами Плетенчука, патрулює акваторію та веде розвідку російська авіація.
"Намагаються в такий спосіб охороняти акваторію, яка прилягає до тимчасово окупованого Криму. Найбільш активні вони на західному узбережжі і на південному", — повідомив речник.
Плетенчук також не зміг підтвердити інформацію, що росіяни відновлюють командні пункти на території анексованого Криму.
"Крим знаходиться набагато ближче до материкової частини, ніж Новоросійськ. І давайте згадаємо удар по пункту управління Чорноморського флоту, по штабу Чорноморського флоту. Тому, насправді, якщо ця інформація підтвердиться офіційно, це буде виглядати трохи дивно. Але це не обов'язково має бути пов'язано з якимись планами щодо можливого повернення в Крим", — констатував він.