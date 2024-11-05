Оккупанты спрятали Черноморский флот и патрулируют акваторию у Крыма с авиации
Российский Черноморский флот вывели из Крыма, чтобы обезопасить его от атак Сил обороны Украины и сейчас патрулируют акваторию Черного и Азовского морей с авиации. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в телеэфире, сообщает Деловая столица.
"Враг продолжает держаться подальше от Азовского моря, и фактически все время его корабельный состав, который можно назвать боеспособным, остается в пункте базирования в Новороссийске. На охране этого пункта в море они держат подлодку, которая является носителем крылатых ракет, однако это по состоянию на сейчас не тот функционал, который для него является основным — запуск ракет, а он используется для того, чтобы охранять места, где находятся остальные корабли", — сказал он.
По словам Плетенчука, патрулирует акваторию и ведет разведку российская авиация.
"Пытаются таким образом охранять акваторию, прилегающую к временно оккупированному Крыму. Наиболее активны они на западном побережье и на южном", — сообщил спикер.
Плетенчук также не смог подтвердить информацию, что россияне восстанавливают командные пункты на территории аннексированного Крыма.
"Крым находится гораздо ближе к материковой части, чем Новороссийск. И давайте вспомним удар по пункту управления Черноморского флота, по штабу Черноморского флота. Поэтому, на самом деле, если эта информация подтвердится официально, это будет выглядеть несколько странно. Но это не обязательно должно быть связано с какими-то планами по возможному возвращению в Крым", — констатировал он.