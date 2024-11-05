Оккупанты спрятали Черноморский флот и патрулируют акваторию у Крыма с авиации

Российский Черноморский флот вывели из Крыма, чтобы обезопасить его от атак Сил обороны Украины и сейчас патрулируют акваторию Черного и Азовского морей с авиации﻿. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в телеэфире, сообщает Деловая столица.

"Враг продолжает держаться подальше от Азовского моря, и фактически все время его корабельный состав, который можно назвать боеспособным, остается в пункте базирования в Новороссийске. На охране этого пункта в море они держат подлодку, которая является носителем крылатых ракет, однако это по состоянию на сейчас не тот функционал, который для него является основным — запуск ракет, а он используется для того, чтобы охранять места, где находятся остальные корабли" , — сказал он.

По словам Плетенчука, патрулирует акваторию и ведет разведку российская авиация.

"Пытаются таким образом охранять акваторию, прилегающую к временно оккупированному Крыму. Наиболее активны они на западном побережье и на южном" , — сообщил спикер.

Плетенчук также не смог подтвердить информацию, что россияне восстанавливают командные пункты на территории аннексированного Крыма.