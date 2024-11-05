У "Дія" з'являться ще 5 послуг у форматі бета-тестування

5 листопада Мінцифри презентувала ще 5 послуг для бізнесу на порталі "Дія" у форматі бета-тестування. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє ЮрЛіга.

Так, тепер також можна буде подати:

Повідомлення про використання єдиного рахунку

Повідомлення про прийняття працівника на роботу

Заява про реєстрацію РРО

Заява про реєстрацію ПРРО

Повідомлення про об'єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).

"е-Підприємець працює просто та логічно: заповнюєте заяву, вказуєте вид бізнесу - і сервіс сам пропонує найпопулярніші послуги за вашим напрямом. Усі довідки, витяги та інші «папери» зберігаються на порталі Дія у вашому кабінеті, тому не треба щоразу шукати роздруківки в папках на поличках" , - розповів міністр.

Зазначається, що раніше, щоб відкрити бізнес, треба було обійти більше семи установ та витратити до 53 днів, а зараз весь процес триває до 30 хвилин.Раніше ми писали: