У "Дія" з'являться ще 5 послуг у форматі бета-тестування
5 листопада Мінцифри презентувала ще 5 послуг для бізнесу на порталі "Дія" у форматі бета-тестування. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє ЮрЛіга.
Так, тепер також можна буде подати:
- Повідомлення про використання єдиного рахунку
- Повідомлення про прийняття працівника на роботу
- Заява про реєстрацію РРО
- Заява про реєстрацію ПРРО
- Повідомлення про об'єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).
"е-Підприємець працює просто та логічно: заповнюєте заяву, вказуєте вид бізнесу - і сервіс сам пропонує найпопулярніші послуги за вашим напрямом. Усі довідки, витяги та інші «папери» зберігаються на порталі Дія у вашому кабінеті, тому не треба щоразу шукати роздруківки в папках на поличках", - розповів міністр.
Зазначається, що раніше, щоб відкрити бізнес, треба було обійти більше семи установ та витратити до 53 днів, а зараз весь процес триває до 30 хвилин.Раніше ми писали: