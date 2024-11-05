Доходи РФ від продажу нафти у жовтні впали на третину

Доходи уряду РФ від нафтової галузі впали на 29% у жовтні порівняно з 2023 роком через зниження цін на нафту та збільшення державних виплат виробникам палива.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Податки на нафту, ключове джерело фінансування війни Росії проти України, минулого місяця скоротилися до 1,05 трлн руб (10,7 млрд дол) порівняно з 1,48 трлн руб в 2023 році.

Загальні надходження від нафтогазової галузі, 86% яких складають податки на видобуток нафти і так званий податок на прибуток, скоротилися більш ніж на чверть до 1,21 трлн руб.

Падіння доходів слідує за зниженням цін на нафту на тлі падіння попиту в Китаї, який є найбільшим споживачем, і зростання постачання у США, Бразилії, Канаді та Гайані.

Міністерство фінансів Росії розрахувало жовтневі податки на основі ціни на нафту марки Urals, основної експортної суміші країни, в 63,57 дол за барель, порівняно з 83,18 дол рік тому.

Повідомляється, що жовтневі доходи були більш ніж на 75% вищими, ніж у вересні. Це пов'язано з тим, що один з ключових російських податків на нафту - податок на прибуток - сплачується чотири рази на рік: у березні, квітні, липні та жовтні.

У жовтні нафтові доходи російського бюджету були знижені через державні субсидії нафтопереробним компаніям, які частково компенсують їм різницю в цінах на автомобільне паливо в Росії та за кордоном.

За даними Міністерства фінансів, уряд виплатив 106,6 млрд руб (1,1 млрд дол) національним виробникам палива за внутрішні поставки дизельного палива і бензину. Це порівняно з відсутністю виплат в 2023 році, коли ціни на паливо на внутрішній біржі перевищили поріг, встановлений у формулі виплат, що дозволило уряду зберегти більше коштів у бюджеті.