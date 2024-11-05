Доходы РФ от продажи нефти в октябре упали на треть

Доходы правительства РФ от нефтяной отрасли упали на 29% в октябре по сравнению с 2023 годом из-за снижения цен на нефть и увеличения государственных выплат производителям топлива.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Налоги на нефть, ключевой источник финансирования войны России против Украины, в прошлом месяце сократились до 1,05 трлн руб (10,7 млрд долл) по сравнению с 1,48 трлн руб в 2023 году.

Общие поступления от нефтегазовой отрасли, 86% которых составляют налоги на добычу нефти и так называемый налог на прибыль, сократились более чем на четверть до 1,21 трлн руб.

Падение доходов следует за снижением цен на нефть на фоне падения спроса в Китае, который является крупнейшим потребителем, и роста поставок в США, Бразилии, Канаде и Гайане.

Министерство финансов России рассчитало октябрьские налоги на основе цены на нефть марки Urals, основной экспортной смеси страны, в 63,57 долл за баррель, по сравнению с 83,18 долл год назад.

Сообщается, что октябрьские доходы были более чем на 75% выше, чем в сентябре. Это связано с тем, что один из ключевых российских налогов на нефть - налог на прибыль - уплачивается четыре раза в год: в марте, апреле, июле и октябре.

В октябре нефтяные доходы российского бюджета были снижены из-за государственных субсидий нефтеперерабатывающим компаниям, которые частично компенсируют им разницу в ценах на автомобильное топливо в России и за рубежом.

По данным Министерства финансов, правительство выплатило 106,6 млрд руб (1,1 млрд долл) национальным производителям топлива за внутренние поставки дизельного топлива и бензина. Это по сравнению с отсутствием выплат в 2023 году, когда цены на топливо на внутренней бирже превысили порог, установленный в формуле выплат, что позволило правительству сохранить больше средств в бюджете.