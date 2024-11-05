У Генштабі пояснили, чому в українців може збиватися час та навігація на телефонах

На мобільних телефонах українців може збиватися точний час через те, що під час відбиття повітряних атак, зокрема для ефективного впливу на ударні російські дрони, Збройні Сили України застосовують засоби підміни координат супутникової навігації GPS. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, повідомляє Дзеркало тижня.

"Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися" , - йдеться в повідомленні.

Упродовж трьох місяців (серпень, вересень та жовтень) росіяни випустили по Україні 4300 БпЛА типу Shahed та безпілотників, що імітують "Шахеди". Силам протиповітряної оборони вдалося збити 3063 дронів — 71%. Ще 1052 БпЛА було локаційно втрачено, тобто внаслідок активної протидії засобів РЕБ. У Генштабі вказали, що 5% становлять прямі влучання російських безпілотників.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї осені Росія використовує проти України приблизно вдесятеро більше дронів-камікадзе, ніж минулої осені.