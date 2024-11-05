В Генштабе объяснили, почему у украинцев может сбиваться время и навигация на телефонах

На мобильных телефонах украинцев может сбиваться точное время в связи с тем, что во время отражения воздушных атак, в частности для эффективного воздействия на ударные российские дроны, Вооруженные Силы Украины применяют средства подмены координат спутниковой навигации GPS. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, сообщает Зеркало недели.

"Учитывая указанное, целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что при объявлении воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться" , - говорится в сообщении.

За три месяца (август, сентябрь и октябрь) россияне выпустили по Украине 4300 БпЛА типа Shahed и беспилотников, имитирующих "Шахеды". Силам противовоздушной обороны удалось сбить 3063 дронов — 71%. Еще 1052 БпЛА было локационно потеряно, то есть вследствие активного противодействия средств РЭБ. В Генштабе указали, что 5% составляют прямые попадания российских беспилотников.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой осенью Россия использует против Украины примерно в десять раз больше дронов-камикадзе, чем прошлой осенью.