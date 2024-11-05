Трамп проголосував на виборах і заявив, що "дуже впевнений у перемозі"

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп проголосував під час виборів. Про це пише CNN, повідомляє Дзеркало тижня.

"Колишній президент прибув на свою виборчу дільницю в Палм-Біч разом з дружиною Меланією Трамп. Після голосування Трамп виступив з промовою" , – йдеться у дописі

Виступаючи перед пресою після голосування, Трамп заявив, що він "дуже впевнений" у своїй перемозі на виборах і що "це навіть не буде близько", водночас висловивши розчарування тим, що оголошення результатів може зайняти деякий час.

"Я відчуваю себе дуже впевнено. Я чую, що у нас скрізь все дуже добре" , – додав він.

Політик також наголосив, що це була "найкраща" з трьох кампаній, якими він керував.