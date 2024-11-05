Трамп проголосував на виборах і заявив, що "дуже впевнений у перемозі"
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп проголосував під час виборів. Про це пише CNN, повідомляє Дзеркало тижня.
"Колишній президент прибув на свою виборчу дільницю в Палм-Біч разом з дружиною Меланією Трамп. Після голосування Трамп виступив з промовою", – йдеться у дописі
Виступаючи перед пресою після голосування, Трамп заявив, що він "дуже впевнений" у своїй перемозі на виборах і що "це навіть не буде близько", водночас висловивши розчарування тим, що оголошення результатів може зайняти деякий час.
"Я відчуваю себе дуже впевнено. Я чую, що у нас скрізь все дуже добре", – додав він.
Політик також наголосив, що це була "найкраща" з трьох кампаній, якими він керував.