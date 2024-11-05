Трамп проголосовал на выборах и заявил, что "очень уверен в победе"
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проголосовал на выборах. Об этом пишет CNN, сообщает Зеркало недели.
"Бывший президент прибыл на свой избирательный участок в Палм-Бич вместе с супругой Меланией Трамп. После голосования Трамп выступил с речью", – говорится в сообщении
Выступая перед прессой после голосования, Трамп заявил, что он "очень уверен" в своей победе на выборах и что "это даже не будет близко", в то же время выразив разочарование тем, что объявление результатов может занять некоторое время.
"Я чувствую себя очень уверенно. Я слышу, что у нас везде все очень хорошо", - добавил он.
Политик также подчеркнул, что это была "лучшая" из трех кампаний, которыми он руководил.