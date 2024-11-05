Трамп проголосовал на выборах и заявил, что "очень уверен в победе"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проголосовал на выборах. Об этом пишет CNN, сообщает Зеркало недели.

"Бывший президент прибыл на свой избирательный участок в Палм-Бич вместе с супругой Меланией Трамп. После голосования Трамп выступил с речью" , – говорится в сообщении

Выступая перед прессой после голосования, Трамп заявил, что он "очень уверен" в своей победе на выборах и что "это даже не будет близко", в то же время выразив разочарование тем, что объявление результатов может занять некоторое время.

"Я чувствую себя очень уверенно. Я слышу, что у нас везде все очень хорошо" , - добавил он.

Политик также подчеркнул, что это была "лучшая" из трех кампаний, которыми он руководил.