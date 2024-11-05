Зеленський анонсував нові заміни та призначення в українській дипломатії
Президент України Володимир Зеленський обговорив з очільником Міністерства закордонних справ Андрієм Сибігою кандидатури послів України на вакантні посади, повідомляє Укрінформ.
Про це глава держави повідомив під час відеозвернення.
«Сьогодні багато визначили по питаннях нашої дипломатії. Разом з міністром закордонних справ обговорили кандидатури послів України на вакантні посади у відповідних країнах. Обговорили результати роботи наших дипломатів. Готуємо заміни та призначення», - сказав він.