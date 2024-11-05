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Зеленський анонсував нові заміни та призначення в українській дипломатії

Зеленський анонсував нові заміни та призначення в українській дипломатії
Фото: prezident.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський обговорив з очільником Міністерства закордонних справ Андрієм Сибігою кандидатури послів України на вакантні посади, повідомляє Укрінформ.

Про це глава держави повідомив під час відеозвернення.

«Сьогодні багато визначили по питаннях нашої дипломатії. Разом з міністром закордонних справ обговорили кандидатури послів України на вакантні посади у відповідних країнах. Обговорили результати роботи наших дипломатів. Готуємо заміни та призначення», - сказав він.

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