Окупанти готують наступ під Часовим Яром - ОТУ "Луганськ"

Російська окупаційна армія накопичує ресурси під Часовим Яром Донецької області для масштабного наступу.﻿ Про це сказала речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ділова столиця.

"Ворог накопичує свої ресурси. Поки що вони атакують малими штурмовими групами, проте ми бачимо, що вони щоночі перекидають особовий склад на передові позиції, а також готують техніку, дооснащують її РЕБами, підвозять боєкомплекти та озброєння" , — сказала вона, додавши, що окупанти зібрали "серйозне угруповання".

Бобовнікова зазначила, що атаки російської армії на напрямках Часового Яру і Торецька не мають успіху.