Оккупанты готовят наступление под Часовым Яром - ОТГ "Луганск"

Российская оккупационная армия накапливает ресурсы под Часовым Яром Донецкой области для масштабного наступления﻿. Об этом сказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире национального телемарафона, сообщает Деловая столица.

"Враг накапливает свои ресурсы. Пока они атакуют малыми штурмовыми группами, однако мы видим, что они каждую ночь перебрасывают личный состав на передовые позиции, а также готовят технику, дооснащают ее РЭБами, подвозят боекомплекты и вооружение" , — сказала она, добавив, что оккупанты собрали "серьезную группировку".

Бобовникова отметила, что атаки российской армии на направлениях Часового Яра и Торецка не имеют успеха.