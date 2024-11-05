РФ пустить турецького омбудсмена до військовополонених українців
Уповноважений Туреччини з прав людини Шереф Малкоч зсможе відвідати військовополонених українців, які утримуються в Росії. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Ділова столиця.
Він зазначив, що Росія не дотримується Женевських конвенцій, про що свідчить стан українських воїнів, які повертаються з полону.
"РФ погодила візит Головному Омбудсману Туреччини Шерефу Малкочу, який, як і в Україні, відвідає місця, де утримуються військовополонені. Дата його візиту поки лишається невідомою", — зазначив український омбудсмен.
З російського полону вдалося повернути 3 767 громадян України. У цьому допомагає Катар та ОАЕ.