РФ пустить турецького омбудсмена до військовополонених українців

Уповноважений Туреччини з прав людини Шереф Малкоч зсможе відвідати військовополонених українців, які утримуються в Росії﻿. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Ділова столиця.

Він зазначив, що Росія не дотримується Женевських конвенцій, про що свідчить стан українських воїнів, які повертаються з полону.

"РФ погодила візит Головному Омбудсману Туреччини Шерефу Малкочу, який, як і в Україні, відвідає місця, де утримуються військовополонені. Дата його візиту поки лишається невідомою" , — зазначив український омбудсмен.

З російського полону вдалося повернути 3 767 громадян України. У цьому допомагає Катар та ОАЕ.