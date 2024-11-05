РФ пустит турецкого омбудсмена к военнопленным украинцам
Уполномоченный Турции по правам человека Шереф Малкоч сможет посетить военнопленных украинцев, удерживаемых в России. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Деловая столица.
Он отметил, что Россия не соблюдает Женевские конвенции, о чем свидетельствует состояние возвращающихся из плена украинских воинов.
"РФ согласовала визит Главному Омбудсману Турции Шерефу Малкочу, который, как и в Украине, посетит места, где содержатся военнопленные. Дата его визита пока остается неизвестной", — отметил украинский омбудсмен.
Из российского плена удалось вернуть 3767 граждан Украины. В этом помогает Катар и ОАЭ.