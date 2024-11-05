У МЗС відреагували на звинувачення чиновника з Польщі у "втягуванні у війну"

Твердження віцепрем’єра Польщі Кшиштофа Гавковського про намагання президента Володимира Зеленського втягнути Варшаву у війну з Росією є безпідставними﻿. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, повідомляє Ділова столиця.

В МЗС зазначили, що "Росія веде війну не лише проти України, але й загалом проти європейської архітектури безпеки, важливою частиною якої є Польща".

"Вважаємо безпідставними твердження віцепрем’єр-міністра — міністра цифровізації Республіки Польща щодо нібито бажання Президента України втягнути Польщу у війну з Росією через збиття російських ракет над територією України. Переконані, що збиття російських ракет та дронів, які летять в напрямі Польщі, над територією України, а не над територією самої Польщі, відповідає інтересам безпеки самої Польщі та її громадян" , — йдеться в заяві.

"Беручи до уваги численні провокації, кібератаки та порушення суверенного повітряного простору Польщі та інших європейських держав російськими ракетами та дронами, говорити про нібито прагнення України втягнути Польщу чи інші країни у війну вбачається, як мінімум, неприйнятним. Факти свідчать про зворотне: опір України запобігає розширенню війни та потенційним військовим загрозам для Польщі" , — підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС додали, що "в умовах триваючої російської агресії важливо зберігати та зміцнювати солідарність між Україною та Польщею. Саме на це спрямована політика українського уряду. Розраховуємо, що польський уряд поділяє таку мету".

Як повідомлялося раніше, віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський висловився проти того, щоб його країна збивала російські ракети, які летять на західні області України. За його словами, Володимир Зеленський хоче, щоб Польща вступила у війну з Росією.